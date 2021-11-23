أعلن البنك التجاري الكويتي عن انتهاء حملته «بر/ بحر» التي أطلقها البنك لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والمسبقة الدفع والتي تتيح لهم فرص للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بالعديد من الجوائز المميزة من المعدات البحرية ومركبات البر، وقد تم إجراء آخر سحب للحملة بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان. وأوضح البنك في بيان صحافي، أن نتيجة السحب جاءت على النحو التالي: الرابح بالجائزة الكبرى وهي سيارة سلينج شوت جاءت من نصيب غنام نايف العنزي، وريم يوسف العماني الرابحة بجائزة دراجة هوائية كهربائية، وعبدالله منصور العجمي الرابح بجائزة لوح تزلج كهربائي، ومحمد جاسم العطار الرابح بجائزة لوح تزلج كهربائي، ورشيد سعد الطشه الرابح بجائزة لوح تزلج كهربائي. وقد قام البنك بالتواصل مع الرابحين وتهنئتهم بالفوز وتسليمهم الجوائز بحضور بدور منصور بوخمسين - مدير تنفيذي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ومحمد عدنان عبدالغفور - مسؤول حسابات الرواتب - إدارة التسويق.