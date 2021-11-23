وقعت شركة «فودافون» اتفاقية شراكة مع وكالة الاتصالات الإبداعية «ميماك أوجلفي» ووكالة الاتصالات التسويقيـــــة العمانية المتخصصـــــة «العلامة للتسويق»، التي تتخذ من مسقط مقرا لها، لتحقيق التميز التسويقي على مستوى عالمي في سلطنة عمان. وقالت الشركة في بيان صحافي، ان الوكالتين ستتعاونان معا لإطلاق وبناء علامة فودافون التجارية في السلطنة مع تطوير مهارات العمانيين العاملين بقطاع التسويق في الوقت نفسه، وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون عمان» م. بدر الزيدي: «تحظى فودافون بسجل عريق في ربط المجتمعات عبر الحدود لتزويد عملائنا بخدمات عالمية المستوى تلبي تطلعاتهم، وترتقي شراكتنا مع العلامة للتسويق وميماك أوجيلفي بهذا المفهوم إلى آفاق جديدة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «العلامة للتسويق» حشر المنذري: «نفخر بشراكتنا مع علامة تجارية عالمية مثل فودافون، وهو ما يدل على رؤية واضحة لفريق فودافون في تمكين الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميماك أوجلفي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد فوكس: «إن بناء حضور علامة تجارية كبرى مثل فودافون في منطقة جديدة هو أمر يدخل في صميم عملنا كوكالة عالمية للاتصالات التسويقية.