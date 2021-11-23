هادي العنزي



عاد المدرب الوطني الأكثر تحقيقا للإنجازات مع الأندية المحلية محمد إبراهيم المعروف بـ «الجنرال» إلى التدريب مجددا بعد طول غياب، وذلك بعد اختياره من قبل الجهاز الإداري لنادي السالمية ليتولى الإشراف على الفريق الأول خلفا للمدرب التونسي حاتم المؤدب الذي أقيل من منصبه بعد خسارة فريقه أمام النصر 2-3 في أولى مواجهات الفريقين بدوري stc للدرجة الممتازة.



ويعد محمد إبراهيم من أبرز المدربين الوطنيين، وسبق له الإشراف على منتخبنا الوطني الأول، ودرب القادسية وحقق معه العديد من الإنجازات، كما تولى القيادة الفنية للكويت، والعربي، والسالمية أيضا.



ويعول السماوي على محمد إبراهيم للعودة الى حصد الألقاب والفوز ببطولة الدوري الممتاز التي غابت عن خزائنه منذ آخر لقب في موسم 99-2000، خاصة أن السماوي يضم العديد من المواهب المتميزة في صفوفه أمثال مبارك الفنيني، وفواز عايض، ومهدي دشتي، ومحمد الهويدي، إلى جانب لاعبي الخبرة مساعد ندا، وأحمد عبدالغفور، ونايف زويد، وحسين الموسوي.