مبارك الخالدي



يستأنف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته على ستاد صباح السالم وذلك عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق بعد الجولة الأولى لدوري stc الممتاز.



وسيتواجد في تدريبات الأخضر عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي تحفيزا للاعبين، حيث يستعد الفريق لمواجهة القادسية السبت المقبل ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري، وخضع عدد من اللاعبين للكشف الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي تمهيدا لوضع البرنامج التأهيلي لهم.



وفي إطار متصل، وصف رئيس جهاز الكرة علي مندني تحضيرات الأخضر لمواجهة الديربي بالعادية، وقال في تصريحات بعد مواجهة التضامن، ان العربي يستعد بشكل عادي للمباراة حالها حال بقية المباريات الأخرى، لافتا الى ان جميع المباريات مهمة للأخضر ولكل مباراة ظروفها وحساباتها.