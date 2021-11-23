هادي العنزي



تألق المحترف الأميركي زاك لوفتون في قمة مواجهات القسم الأول للدوري الممتاز لكرة السلة، مانحا كاظمة فوزا كبيرا على نظيره الكويت بنتيجة 89-79 نقطة، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول وسط حضور حاشد لمحبي كرة السلة في صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مقابل 9 نقاط للكويت.



وجاءت المواجهة على قدر التوقعات، متكافئة فنيا، ومثيرة في تفاصيلها منذ انطلاقتها، اذ أخذ بطل الخليج وثاني العرب وحامل اللقب المبادرة بالربع الأول وخروج متقدما بفارق 3 نقاط (19-16)، لكن المدرب الأميركي كيسي أوينز رتب أوراق كاظمة سريعا للحد من خطورة المحترف الأميركي في صفوف «الابيض» جيمس فالدين والبوسني علم الدين كيكانوفيتش، وتمكن من الخروج متقدما بفارق نقطتين (35-33) مع نهاية النصف الأول للمواجهة.



وفي الربع الثالث رمى الألماني بيتر شومرز مدرب الكويت بكل ثقله، معتمدا على «ثلاثيات» فهد الظفيري وتركي الشمري وجودة جيمس فالدين، وأليكس الغيص، وحمد عدنان، ولكن غاب التوفيق في التسديد من خارج القوس، وقوبل الغيص وفالدين وعدنان بتنظيم دفاعي محكم، وتألق لافت للأميركي لوفتون الهجوم، فلم يتمكن من معادلة النتيجة، ليخرج كاظمة متقدما أيضا (25-23) رافعا الفارق مع نهاية الربع الثالث إلى 4 نقاط، كما واصل أفضليته، وارتفعت معنويات لاعبيه بالربع الأخير من القمة بقيادة الدولي أحمد البلوشي، وحسين الخباز، وعبدالله الصراف، ليسجل 29 نقطة، فيما اكتفى لاعبو الكويت بتسجيل 23 نقطة، ليؤكد جدارته بالفوز.



«شكراً للخباز».. ومباراة للمعاقين



الى ذلك، شهدت مواجهة الكويت وكاظمة بادرة طيبة لاقت استحسان الجميع من الجهاز الإداري لكرة السلة برئاسة بدر العصيمي، حيث قاموا جميعا برفع لافتة كتب عليها «شكرا.. حسين الخباز»، مع ارتداء اللاعبين قمصانا كتبت عليها ذات الجملة، تقدير للعطاء الكبير الذي قدمه الخباز للكويت قبل انتقاله مطلع الموسم الحالي إلى كاظمة.



كما شهدت القمة بين الشوطين مباراة استعراضية لمنتخب الكويت للمعاقين بقيادة الدولي وحامل الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 أحمد نقا المطيري، قدم خلالها لاعبو الفريقين أداء متميزا وسط تفاعل إيجابي من الجماهير المتابعة.