مبارك الخالدي



قال المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مالك جون في تصريح لـ «الأنباء»، ان عدم ظهور فريقه بحالته المعتادة في مواجهة القادسية التي خسرها بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دوري stc الممتاز كان لأسباب وظروف طارئة. وأضاف: هذا المستوى الذي ظهر به الفريق ليس ما نطمح إليه لكننا افتقدنا جهود خط الدفاع الأساسي، وذلك بغياب الفرنسي زكريا ديالو الذي سافر لبلاده لظروف مفاجئة والمقرر ان يعود خلال اليومين المقبلين، وكذلك غياب الغيني جيمس اكواسو بسبب تراكم الإنذارات.



وأشار جون إلى فترة التوقف الطويلة وأثرها السلبي على تحضيرات الفرق ومنها الشباب، آملا ان يستعيد الفريق عافيته قبل مواجهة السالمية السبت المقبل في الجولة المقبلة.