عبدالعزيز جاسم



قال مدرب اليرموك أحمد حيدر، انه راض تماما عن أداء اللاعبين أمام الكويت رغم الخسارة في آخر 15 دقيقة من اللقاء، مشيرا إلى أن المباراة كانت تكتيكية بشكل كبير وحاولنا خلالها إغلاق المساحات على المنافس واستغلال الهجمات المرتدة وبالفعل نجحنا في ذلك الأمر إلا أن المنافس أثبت قوته من خلال استغلاله الفرص التي أتيحت له.



وأكد أن لاعبي الفريق لم يقصروا في أداء واجبهم وحاولوا تفادي الخسارة إلا أن هناك بعض الفوارق والأمور الصغيرة التي حسمت النتيجة لـ «الأبيض»، مبينا أن هناك عملا ينتظر الفريق في التدريبات المقبلة استعدادا للجولة الثانية التي علينا أن نعوض خلالها الخسارة. وبين حيدر أن الاحتجاجات على قرارات الحكام تنتهي مع نهاية المباراة، وان تقييم مستوى الحكام والأخطاء يبقى بيد لجنة الحكام.