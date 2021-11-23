إعداد وتحليل: عبدالعزيز جاسم - [email protected]



جاءت بداية دوري stc الممتاز مثيرة وحافلة بالأحداث، حيث شهدت الجولة الأولى إثارة كبيرة ومستويات متفاوتة و7 ركلات جزاء في 4 مباريات من أصل خمسة وهو رقم كبير، ولم تسجل خلال الجولة أي حالة تعادل، كما شهدت إقالة مدرب السالمية التونسي حاتم المؤدب، وكان حامل اللقب العربي على الموعد بتحقيق فوز عريض على التضامن 4-1 جعله متقدما عن باقي المنافسين الأربعة بفارق الأهداف خصوصا الكويت الذي حقق رباعية أيضا في مرمى اليرموك لكنه استقبل هدفين، ولم يجد القادسية أي صعوبة في تحقيق الفوز على الشباب بهدفين دون رد، فيما كانت أكثر المباريات إثارة عندما قلب النصر الطاولة على السالمية وعاد من بعيد وسجل 3 أهداف بعدما كان متأخرا بهدفين، وحقق كاظمة فوزا صعبا على الفحيحيل بهدف من ركلة جزاء.



الأخضر.. يستعرض هجومياً



رغم ظهور العربي أمام التضامن بأداء هجومي مميز توجه برباعية وأضاع فرصا كثيرة، إلا انه على النقيض تماما ظهر خط دفاعه بشكل مهزوز وغير منظم ولولا تصدي الحارس سليمان عبدالغفور وإضاعة المنافس لفرص سهلة لاستقبل الفريق أكثر من هدف، لذلك فالقوة الدفاعية مطلوبة ولا تقل شأنا عن الهجوم إذا ما أراد الدفاع عن اللقب.



الأبيض.. خلصها



لم يكن أداء الكويت بالجيد أمام اليرموك خصوصا من ناحية الارتداد الدفاعي حيث استقبل هدفين وكاد يستقبل مثلهما إلا أن الأمر الذي يحسب للأبيض هو قوته الهجومية التي كانت «حصانه الرابح» بتسجيل 4 أهداف خصوصا بعد التبديلات التي أجراها المدرب التونسي نبيل معلول والذي مع مرور الوقت ستكون له بصمة مع الفريق لكنه يحتاج الى رفع لياقة اللاعبين البدنية.



الأصفر.. هدوء وثقة



لم يجد القادسية أي صعوبة تذكر بتحقيق الفوز على الشباب، فقد لعب بتوازن كبير ولم يجعل المنافس يشكل خطورة على مرماه وسجل هدفين وأضاع أكثر منهما، ما يدل على أن الفريق وفر الكثير من طاقته وقوته لمواجهة القمة مع العربي في الجولة المقبلة وهو أمر يحسب للمدرب الجزائري خير الدين مضوي.



العنابي.. ريمونتادا مستحقة



صحح النصر وضعه في الشوط الثاني أمام السالمية وأجرى بعض التغييرات بين شوطي المباراة سواء بتبديل اللاعبين او حتى بتبادل المراكز ليتغير حال الفريق بشكل ملحوظ ويخرج فائزا قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية 3-2، الأمر الذي يوضح أن البداية الخاطئة يمكن تداركها وهو ما حدث في 45 دقيقة نجح خلالها العنابي في تغيير شكله كليا.



البرتقالي.. حقق الأهم



على الرغم من وجود عناصر مميزة في كاظمة بجميع خطوطه الا انه لم يظهر بالمستوى الذي كان يتوقعه المتابعون، ورغم ذلك حقق الفوز على الفحيحيل والذي كان صعبا جدا خصوصا في ظل أخطاء خط الدفاع المتكررة، لذلك على المدرب داركو نيتروفيتش ترتيب أوراقه سريعا قبل أن تشتد حدة المنافسة ويجد نفسه عاجزا عن تصحيح الأمور.



السماوي.. ليش التراجع؟



كان السالمية يسير بخطى ثابتة نحو انتصار في بداية مواجهته مع النصر بعد أن أنهى الشوط الأول بنتيجة مثالية بهدفين دون رد لكن التراجع الغريب في الشوط الثاني دفاعيا وعدم الرد على هجمات المنافس لم يكلف الفريق خسارة نقطتين فقط بل خسر كل النقاط لأنه لم يقدم أي شيء يذكر في الثاني.



الفحيحيل.. حاول



حاول الفحيحيل كثيرا خطف المباراة من كاظمة خصوصا عن طريق الهجمات المرتدة والكرات الثابتة إلا أنه لم يدرك الفوز أو حتى التعادل بعد خطأ وحيد داخل منطقة الجزاء كلفه هدفا لم يتمكن من رده رغم محاولاته الهجومية المتكررة، ورغم ذلك أظهر الفريق شكلا جيدا ومع بعض من التطوير سيكون من الصعب هزيمته مستقبلا.



اليرموك.. يطلع منه



خسر اليرموك من الكويت بأربعة أهداف لهدفين لكنه كان ندا قويا وهاجم على فترات وأضاع فرصا محققة، إلا ان المشكلة الكبرى، والتي تعتبر موجودة لدى معظم الفرق، هي الأخطاء الدفاعية المتكررة، لذلك على المدرب أحمد حيدر إعادة النظر في طريقة التنظيم الدفاعي لأن الفريق هجوميا قادر على إزعاج أي منافس.



الشباب.. ما في مستوى



لم يقدم الشباب أي شيء يذكر أمام القادسية يستحق من خلاله الإشادة، فمعظم الفرق الأخرى التي خسرت في ظهورها الأول قدمت مستوى وحاولـــــت وهاجمــت إلا أبنـاء الأحمدي استسلموا بصورة غير معهودة عنهم منذ ان مني مرماهم بالهدف الأول وربما تكون هذه البداية فقط وبعد ذلك سيأتي التحسن، لذلك علينا انتظار الجولة الثانية لتأكيد ما حدث او لتغيير الصورة كليا.



التضامن.. خسارة وفرص ضائعة



كان التضامن ندا قويا للعربي في الشوط الأول ولم يقف متفرجا بل بادل العربي هجمة بهجمة إلا أنه أضاع جميع فرصه ومع مرور الوقت تراجع الأداء دفاعيا كثيرا وعجز عن صد هجمات المنافس المتتالية حتى استقبل 4 أهداف ورغم ذلك كان يهاجم بقوة لكنه واصل إضاعة الفرص السهلة.

منو سجل؟

٭ كاظمة: شبيب الخالدي



٭ العربي: السنوسي الهادي (2) - جوسيب كنيزفتش - سلطان العنزي.



٭ التضامن: علي حرم.



٭ النصر: يعقوب الطراروة - مشاري العازمي - دينيس سيسوجه.



٭ السالمية: باتريك فابيانو - مبارك الفنيني.



٭ الكويت: فيصل زايد - يوسف ناصر - أحمد الزنكي - مهدي برحمه.



٭ اليرموك: كارلوس اندريس (2).



٭ القادسية: أحمد الظفيري - عيد الرشيدي.





في المرمى

٭ سجل مهاجم كاظمة شبيب الخالدي أول أهداف الدوري الممتاز هذا الموسم بالدقيقة 65 في مرمى الفحيحيل من ركلة جزاء.



٭ أول بطاقة حمراء تحصل عليها مدافع كاظمة ميشيل ميلاد أمام الفحيحيل، كما كانت ثاني البطاقات الحمراء لمدافع اليرموك بدر السليم أمام الكويت.٭ جميع الفرق تمكنت من التسجيل بالجولة باستثناء فريقي الفحيحيل والشباب.



٭ مباراة الشباب والقادسية هي الوحيدة التي لم تشهد احتساب ركلة جزاء، بعد أن تحصل العربي على اثنتين والكويت على مثلهما والتضامن والنصر وكاظمة واحدة لكل منهما.. وجميع الركلات تم تنفيذها بنجاح.٭ شهدت المباريات عودة الجماهير من المطعمين إلا أن الحضور كان قليلا في معظم المباريات.

عواد نجم الأسبوع





استحق مدرب النصر الوطني سلمان عواد، أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة، بعدما قلب النتيجة على السالمية من تأخر بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2، حيث يحسب له تغيير طريقة اللعب بين شوطي المباراة والتبديلات التي أجراها سواء بإخراج لاعبين وكذلك تغيير المراكز خصوصا بإعادة عدي الصيفي لمركز الظهير الأيمن لذلك فإن القراءة السريعة تحت الضغط تعتبر من أهم صفات المدرب المميز والتي تسهم في تغيير مجريات اللقاءات.

صح لسانك

مــــا تبحث عنــه الجماهير هو الأهداف وهذا ما كانت عليه المباريات الخمس بالجولة الأولى لذلك يستحق مسجلوها الثناء والتصفيق..

«كثروا منها»

غلط في غلط

احتجاج وصـراخ وأعصاب مشدودة وكثرة الإنذارات كانت ظاهرة بشكل واضح خـــلال منافسات الجولة الأولى..

«مو وقته»

فريق «الأنباء» للجولة الأولى

اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الأولى من دوري stc الممتاز ويضم:



٭ الحارس: سليمان عبدالغفور (العربي).



٭ الدفاع: معاذ الظفيري (النصر)، سامي الصانع (الكويت)، عماد عزي (كاظمة).



٭ الوسط: مشاري العازمي (النصر)، أحمد الظفيري (القادسية)، السنوسي الهادي (العربي)، عيد الرشيدي (القادسية)، شبيب الخالدي (كاظمة).



٭ الهجوم: كارلوس اندرياس (اليرموك)، يوسف ناصر (الكويت).









