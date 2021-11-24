تستعد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإطلاق قمر اصطناعي اليوم سيصطدم عمدا بكويكب، وذلك بهدف تغيير مساره في أول مهمة من نوعها.



ومن المقرر أن تنطلق المركبة التي يدفعها صاروخ «فالكون 9» من صنع شركة «سبيس إكس» التابع لإيلون ماسك صباح اليوم الأربعاء من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا. ومن المقرر أن يجري الاصطدام بالكويكب ديمورفوس في أكتوبر من العام المقبل. يشار إلى أن ديمورفوس هو كويكب يبلغ قطره حوالي 160 مترا، ولا يشكل خطرا على الأرض، وفقا لحسابات وكالة «ناسا»، وهذه المهمة مصممة لضمان أنه حتى بعد الارتطام، لن يكون هناك خطر على الكوكب.