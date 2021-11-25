بلغت الأرباح الصافية لمجموعة الشركات التكنولوجية الأميركية العملاقة، والمعروفة باسم GAFAM، نحو 300 مليار دولار خلال 12 شهرا المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بعد أن حققت إيرادات بلغت 1.35 تريليون دولار.



يأتي ذلك، بعد أن استفادت الشركات التي تضم غوغل وأمازون، وفيسبوك، وأبل، ومايكروسوفت بشكل كبير من الطفرة التي شهدها الاقتصاد الرقمي منذ بداية الوباء، حيث أظهر عمالقة التكنولوجيا الأميركيون قوة مالية كبيرة خلال الوباء. ومقارنة بفترة الـ 12 شهرا السابقة، فقد انفجرت أرباحهم، حيث ارتفعت أرباح مايكروسوفت بأكثر من 43%، فيما نمت أرباح أمازون بأكثر من 51%، وسجلت ميتا (فيسبوك سابقا) نموا بنسبة 59%، فيما حققت آبل ارتفاعا في أرباحها بـ 65%، وكانت ألفابيت (الشركة الأم لـ غوغل)، الأكثر نمو ب 98% في الأرباح.وفيما تنفصل المبالغ الهائلة التي تحققها تلك الشركات عن واقعنا، فقد أعادت شركة البيانات الألمانية «Statista»، صياغة أرباح عمالقة التكنولوجيا لمدى زمني أقصر، بحيث يتم مقارنة الأرباح لكل ثانية.