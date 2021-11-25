البنك نجح في تشييد بنية تحتية تكنولوجية هائلة وأسسنا ثقافة رقمية اندمجت بكل عملياتنا وخدماتنا

«وياي» بنك رقمي متكامل لتلبية احتياجات الشباب الكويتي

شيخة البحر: مرحلة جديدة من رحلتنا الرقمية نواصل فيها تطوير منصاتنا واعتمادنا على الذكاء الاصطناعي

البنوك الرقمية هي المسار الطبيعي والجيل القادم للتحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية

بدأنا تحولنا الرقمي منذ سنوات ورسمنا خارطة طريق تهدف إلى استدامة تفوقنا

جائحة كورونا أثبتت نجاح رؤيتنا الثاقبة والاستباقية للتحول الرقمي وتطوير قنواتنا الإلكترونية

صلاح الفليج: شباب «الوطني» يقدم إبداعات جديدة من الخدمات الرقمية لنفس جيله من الشباب

كوادرنا واصلوا العمل على مدار عام كامل وأطلقوا رؤية مصرفية عصرية متكاملة

خدمات رقمية ديناميكية تعكس شخصية الشباب الكويتي وتتفهم تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم

نوفر للشباب هندسة مالية لقرارات الادخار والاستثمار وما تحتاج إليه من حلول مصرفية



طارق عرابي



أطلق بنك الكويت الوطني أول بنك رقمي في الكويت «وياي» الذي تم تطويره بأياد كويتية شابة، وذلك لتلبية احتياجات وتطلعات الشباب الكويتي.



وتم إطلاق «وياي» خلال حفل تدشين بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان إلى جانب العديد من القيادات التنفيذية للبنك وكوكبة من الرواد والمؤثرين بالقطاع التكنولوجي في الكويت.



مستقبل رقمي



وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر: «البنوك الرقمية تمثل المسار الطبيعي والجيل القادم للتحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية وخاصة في ظل تزايد اعتماد العملاء على بعض الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية التي تقدمها شركات الـ Fintech وشركات الاتصالات وبعض شركات التكنولوجيا الرائدة عالميا».



لذلك يمثل إطلاق «وياي» كأول بنك رقمي في الكويت تأكيدا على استمرار قيادة الوطني لمسار التحول الرقمي للخدمات المصرفية وترسيخا لريادته في تقديم أحدث الابتكارات والحلول المصرفية المتطورة.



وأضافت البحر: «تهدف كل استراتيجياتنا لأن نكون على أتم استعداد للمستقبل بما يحمله من تغيرات ومحطات فارقة مليئة بالفرص والأزمات أيضا وهو ما تأكد خلال جائحة كورونا. لذلك بدأنا رحلتنا الرقمية منذ سنوات ورسمنا خارطة طريق تهدف إلى استدامة تفوقنا وريادتنا محليا وإقليميا».



وقد أثبتت الفترة الماضية وما شهدته من تحولات وتحديات نجاح رؤية الوطني الثاقبة والاستباقية في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي وتطوير خدماته وقنواته الإلكترونية وما يقدمه من حلول دفع متطورة ومبتكرة.



واختتمت البحر حديثها قائلة: «انتهينا من مرحلة في رحلتنا الرقمية نجحنا خلالها في تشييد بنية تحتية تكنولوجية هائلة وأسسنا ثقافة رقمية اندمجت بكل عملياتنا التشغيلية وخدماتنا ومنتجاتنا ونبدأ الآن مرحلة جديدة نواصل فيها الاستثمار في تطوير منصاتنا الرقمية وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في ظل ثقتنا أن التطور الرقمي يمثل المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي في كل الأسواق التي نعمل بها».



رؤية عصرية



من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج قائلا: «يمثل (وياي) باقة من الخدمات الرقمية والعمليات المصرفية المبتكرة التي يقدمها شباب الوطني لنفس جيله من الشباب الكويتي».



وأكمل الفليج: «على مدار عام كامل ونحن نقدم كل أوجه الدعم لكوادر الوطني من الشباب الكويتي الذي واصل العمل دون توقف ليصمم لنا رؤية عصرية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات جيلهم وتتميز بتصميم وأفكار وخدمات ديناميكية تناسب نمط حياتهم».



وأضاف: «يتميز السوق الكويتي بقاعدة شبابية، حيث تقل أعمار ثلثي الكويتيين عن 34 عاما كما يعد معدل استخدام الهاتف المحمول والإنترنت في الكويت بين الأعلى عالميا لذلك كانت هناك ضرورة لإطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية».



وقال الفليج: «من هنا جاءت فكرة تأسيس «وياي» كبنك غير تقليدي يجسد الطبيعة الشابة والرقمية للمجتمع الكويتي ويعكس مستقبل احتياجاته وتطلعاته المصرفية وقدرة حلول الوطني المصرفية المبتكرة على تلبيتها».



وأوضح قائلا: «نحرص على تكامل الخدمات والمنتجات المصرفية التي نقدمها لعملائنا ويمثل «وياي» تجسيدا لتلك الاستراتيجية لما يقدمه من هندسة مالية للعملاء من فئة الشباب، حيث يمكنهم من خلال منصة واحدة تحديد قراراتهم المالية والاستثمارية وما يحتاجون إليه من حلول مصرفية يمكن أن تساعدهم على نجاح تلك القرارات».



وأشار الفليج إلى أن تحديث خدمات «وياي» ستكون عملية مستمرة لا تتوقف بداية من التدشين وبشكل متواصل مع كل تحديث يتم على التطبيق بما يلبي احتياجات العملاء.



«المركزي» مهّد لمستقبل رقمي للقطاع المصرفي



أكد الفليج أن ما نشهده اليوم يعكس نجاح توجهات بنك الكويت المركزي الداعمة للتحول الرقمي في تمهيد الطريق لمرحلة رقمية جديدة للقطاع المصرفي الكويتي، وذلك بفضل جهوده التي أرست دعائم بنية تحتية تكنولوجية هائلة وإطار واضح لبيئة رقابية وتنظيمية أثمرت عن ريادة القطاع المصرفي الكويتي في إطلاق الخدمات الرقمية المتطورة على مستوى المنطقة.



وتقدم الفليج بالشكر لبنك الكويت المركزي لتقديمه جميع أوجه الدعم التي اختصرت الوقت والجهد لإطلاق «وياي».



شبابي بالكامل



أظهرت نتائج دراسات بنك الكويت الوطني المتعمقة لشريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما نتائج تؤكد تميز الجيل القادم من الشباب الكويتي بشخصية مستقلة تحمل طموحات سقفها مرتفع واحتياجات مالية حدها الأدنى أكثر الخدمات المصرفية الحالية تطورا. لذلك، وكما يوحي الاسم «وياي»، فسوف يكون البنك بمنزلة حافز وداعم لهؤلاء الشباب في حياتهم.



يعتمد نحو 80% من العملاء الشباب على أدوات تساعدهم في تحديد أهداف شخصية للادخار وتصميم ميزانية شخصية لدخلهم ونفقاتهم، وعادة ما تكون هذه الأدوات غير متوافرة ضمن تطبيقات الخدمات المصرفية التقليدية. لذلك يهدف «وياي» إلى تقديم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة التي تساعد الشباب على تتبع نفقاتهم وتنظيمها بشكل أفضل بما يساهم في زيادة قدرتهم على تراكم المدخرات وإتاحة القنوات الاستثمارية المناسبة لتنميتها.



تم الأخذ في الاعتبار عند تصميم منتجات وخدمات «وياي» أن تناسب روح البنك الرقمية وطبيعة عملائه من جيل الشباب حيث يتم فتح الحساب بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لتقديم أوراق أو القيام بإجراءات تقليدية معتادة، كما يمكن للعميل اختيار لون البطاقة الخاصة به وإمكانية استخدامها على الفور حتى قبل تسلمها، كما يمكن تحويل الأموال بطرق مبتكرة أكثر سرعة وسهولة.



بنك رقمي غير



«وياي» بنك رقمي مستقل ومتكامل ومختلف كليا يشبه في ذلك عملاء البنك إلى حد كبير، حيث تم تصميمه ليتناسب مع طبيعة العملاء الشباب من تصميم جذاب سهل الاستخدام يمكن من خلاله إتمام كل الخدمات بسرعة ودون الحاجة لإجراءات معقدة.



يستخدم «وياي» أحدث تقنيات الأمان ومنها المقاييس الحيوية (biometrics) مثل بصمة الوجه والتي يعتاد الشباب على استخدامها في هواتفهم وتساعدهم في بدء استخدام التطبيق بسرعة وعدم التعرض للمشاكل التقليدية الخاصة بكلمة المرور.



لايزال «وياي» في مراحله التجريبية على يد مجموعة من المستخدمين المسؤولين عن مراجعة كل التفاصيل الدقيقة وسوف يكون متاحا لمجموعة من المستخدمين الشباب في القريب العاجل.



عملاء «وياي»



- يمكن التسجيل المسبق عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك.



- سيكون «وياي» متاحا للعملاء في القريب العاجل وسوف يتم توجيه دعوة إليهم بحسب أولوية التسجيل.



- سيكون «وياي» متاحا لكل العملاء للوصول إليه واستخدامه قريبا.