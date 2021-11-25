استقبل نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر، صباح أمس، سفير جمهورية النمسا لدى الكويت ماريان وربا، والمفوض التجاري النمساوي لدولة قطر والمحال الى الكويت كارولين ادنبيرجر، بحضور مساعد مدير عام الغرفة عماد الزيد.



وفي بداية اللقاء، رحب العمر بالضيوف، حيث تطرق إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية وسبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الأعمال الكويتي، مؤكدا أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين الصديقين.



من جانبه، أعرب السفير النمساوي عن سعادته لزيارة الغرفة، مثمنا جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تطرق إلى زيارة رئيس جمهورية النمسا د.ريتشارد فيشر الى الكويت في فبراير 2009 والنجاح الكبير الذي حققته هذه الزيارة، حيث أكد على حرصه في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.



وفي مداخلة من ادنبيرجر تطرقت الى الزيارة المرتقبة لوفد اقتصادي يضم عددا من الشركات النمساوية تعمل في مجالات مختلفة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل الى الكويت، للاستماع والتعرف على فرص التعاون مع القطاع الخاص الكويتي وكيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية.