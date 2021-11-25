سعيا منه لدعم أفكار ومبادرات موارده البشرية لتحسين الأداء بما ينعكس على خدمة العملاء، نظم بنك بوبيان معرضه السنوي لمشاريع التطوير الداخلي المطبقة على طريقة ومنهجية «Lean».



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة التغيير والتطوير عبدالله الحسينان: «يسعى بنك بوبيان دائما إلى تطوير بيئة العمل الداخلية التي تطلق قوى الإبداع والابتكار لدى جميع العاملين في البنك وبما يحقق الأهداف الرئيسية للبنك».



وأضاف: «تعتمد منهجية Lean على خلق بيئة عمل تشجع الموظفين على تحديد فرص التطوير من خلال التحديات التي يواجهها الموظفين خلال أداء مهام وظائفهم اليومية وتحويل هذه الفرص إلى مشاريع يتم العمل عليها ويكون لها تأثير إيجابي على تطوير وتسريع آلية العمل التي تنعكس إيجابيا على العملاء والموظفين».



وفي هذا الصدد، قال الماجد: «نفخر دائما بمواردنا البشرية التي تعمل من أجل تطوير الأداء من خلال المبادرات التي يقومون بها والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل الداخلية وبما يحقق أهدافنا الاستراتيجية وينعكس إيجابيا على خدمتنا للعملاء».



وتقدم الماجد بالشكر لجميع المشاركين في المعرض من الموظفين الذين قدموا مجموعة مميزة من المشاريع لتحسين الأداء، وتم خلال المعرض قيام مبادري البنك بعرض مشاريعهم وشرح تفاصيلها والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.