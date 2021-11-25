

أعلن اتحاد شركات الاستثمار عن المساهمة في دعم معرض الفرص الوظيفية والدراسية الرابع (الافتراضي)، والذي انطلق 21 الجاري، تحت رعاية وزير التربية د.علي المضف، وبتنظيم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد تواجد الاتحاد وشركاته من بداية انطلاق المعرض حتى اليوم (الخميس)، وقد حرص الاتحاد على دعم النسخ السابقة للمعرض، والتي أقيمت في مقر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وفي هذا السياق، قالت نائبة الأمين العام ومدير مركز دراسات الاستثمار فدوى درويش، ان تواجد الاتحاد في هذا المعرض الافتراضي يعتبر فرصة للباحثين عن عمل، والمتطلعين للعمل في القطاع الخاص، وخاصة في شركات الاستثمار من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف لدى شركات الاستثمار وكانت هذا المعرض فرصة للاتحاد لشرح الفرص الوظيفية وما التحديات والامتيازات التي قد يحصل عليها الباحثين عن عمل من فرص في شركات الاستثمار، بالإضافة إلى شرح ما الشهادات الفنية المعتمدة التي تزيد من مؤهلات الباحثين عن عمل لإيجاد فرص وظيفية في شركات الاستثمار.



وشرحت درويش لعدد من الزائرين الباحثين عن عمل على منصة الاتحاد أن بعض الوظائف في شركات الاستثمار أصبح يتطلب بالإضافة إلى الشهادات الأكاديمية شهادات فنية معتمدة، وبالتالي نصحت الكثير من الزائرين لأخذ شهادات CISI المتخصصة والتي هي من متطلبات هيئة أسواق المال للعمل في شركات الاستثمار بأن يكون أغلب العاملين لديها حاصلين على هذه الشهادات، بالإضافة إلى شهادات تخصصية في مجال التمويل والاستثمار.