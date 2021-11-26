تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة باستحداث حارات أمان في مخارج منطقة مشرف، سواء الواقعة على شارع الغوص، أو على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز.



ونص الاقتراح على ما يلي:



يعتبر شارع الملك خالد بن عبدالعزيز وطريق الغوص، من الشوارع ذات الكثافة المرورية، حيث تطل عليه عدد من المناطق السكنية مثل (ضاحية مبارك العبدالله - بيان - مشرف).



ويشتكي أهالــــي منطقة مشرف من عدم وجود حارات أمان على مخارج منطقة مشرف سواء الواقعة على شارع الغوص، أو على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز، ما يتسبب في حوادث مرورية واختناقات.



ونص الاقتراح على الآتي: استحداث حارات أمان في مخارج منطقة مشرف، سواء الواقعة على شارع الغوص، أو على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز.