وجه النائب د.حمد روح الدين سؤالا الى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس جاء كالتالي:



مضى ما يقارب سنتين على انتهاء فترة آخر مدير لجامعة الكويت بالأصالة، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن وهذا الصرح الأكاديمي يديره مديرون بالوكالة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما إجراءات تعيين مدير جامعة الكويت؟



2- ما الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب مدير جامعة الكويت؟



3- كيف تجري المفاضلة بين الأساتذة المرشحين لهذا المنصب؟ وما دور الوزير في هذا الشأن؟



4- ما سبب عدم تعيين مدير لجامعة الكويت حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



سؤال إلى وزير الصحة



بالاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة 2020/2021 تبين لنا وجود مجموعة من الملاحظات والمخالفات المسجلة على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من مرسوم تعيين الرئيس الحالي لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومرسوم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحالي.



2- صورة ضوئية من قرار وزير الصحة بتكليف رئيس مجلس الإدارة الحالي للهيئة العامة للغذاء والتغذية.



3- صورة ضوئية من مرسوم تعيين المدير العام للهيئة نوابه.



4- ورد في تقرير ديوان المحاسبة أن مرسوم تعيين رئيس مجلس الإدارة الحالي انتهى منذ عام 2019 ولم يجدد له، فما الإجراءات التي اتخذت لتعديل الوضع القائم؟ وما الأساس القانوني لاستمراره في عمله حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



5- وردت مخالفات تخص عمل أطباء ليسوا على كفالة الهيئة، فما سبب ذلك؟ مع تزويدي بكشف بأسماء هؤلاء الأطباء وجنسياتهم ومخصصاتهم المالية التي يحصلون عليها وما أساس تعيينهم في الهيئة؟ وهل اتخذت الهيئة أي إجراءات لإزالة هذه المخالفة والالتزام بالقوانين؟



سؤال إلى وزير المالية



بعد أن أعلنت الكويت عن سحب سفيرها من جمهورية لبنان تداولت بعض الصحف الكويتية أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها وديعة ضخمة في أحد البنوك اللبنانية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودائع استثمارية لدى البنوك اللبنانية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجي تزويدي بكشف بأسماء البنوك التي تحتفظ بهذه الودائع، مع بيان قيمة هذه الودائع، وتاريخ إيداعها والعائد الاستثماري منها.



2- هل لدى المؤسسة أي استثمارات في جمهورية لبنان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الاستثمارات؟ وكم تبلغ قيمتها؟ وما تواريخ الدخول في الاستثمارات؟



3- ما خطة المؤسسة المستقبلية في التعامل مع استثماراتها في لبنان؟