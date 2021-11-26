قال الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت إن الهدف من وجود قوات الحرس الوطني والحرس الأميري في مجلس الأمة هو إجراء تدريب مشترك مع حرس مجلس الأمة لتكوين قاعدة مشتركة من الخبرات، بالإضافة إلى الاستعدادات لتأمين فعاليات افتتاح أدوار الانعقاد التشريعية وزيارات كبار الشخصيات لمجلس الأمة.



وأكد الوقيت في تصريح صحافي ان التدريب جاء بناء على طلب من الحرس الوطني والحرس الأميري بعمل مسرح عمليات يحاكي الواقع داخل مجلس الأمة لإجراء هذا التدريب.



وبين أن اختيار مبنى مجلس الأمة لإجراء التدريب أمر طبيعي إذ إن الفعاليات التي يفترض تأمينها ستقام في المبنى نفسه، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات حرس المجلس والحرس الوطني والحرس الأميري معنية بتأمين الحماية لأصحاب السمو والقيادات السياسية إضافة إلى تأمين سلامة ضيوف المجلس بشكل عام في جميع المناسبات التي تقام بمجلس الأمة.



وأكد ان التمرين هو للمصلحة العامة ويهدف إلى رفع كفاءة وقدرات وخبرات العسكريين في الجهات الـ 3 المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين قيادات القطاعات العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات التي تقام بمجلس الأمة وزيارات كبار الشخصيات.



ولفت إلى وجود ممثلين عن وزارة الداخلية في هذا التمرين، مضيفا إن التمارين تضمنت سيناريوهات لحماية الشخصيات من أي عمليات إرهابية، والتدابير المطلوب اتخاذها في مثل هذه الحالات.



وقال إن هذه التدريبات الحيوية المهمة ستستمر: «وسنستمر في تأدية واجباتنا بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع الكفاءة العسكرية، وسنركز على واجباتنا ولن نلتفت إلى أي أمور أخرى لسنا طرفا بها».



وتقدم الوقيت بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة على دعمه التام لأبنائه العسكريين وثقته في قيادة حرس المجلس وموافقته لجميع الجهات المعنية بالمشاركة في هذه التدريبات وفقا للمادة 118 من الدستور.



وأعرب الوقيت عن شكره وثنائه على كل المشاركين في التمرين من قيادات وعسكريين كانوا مثالا للتعاون البناء والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة البلد وحماية أمنها.