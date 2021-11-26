عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له في العاصمة مدريد امس مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشيل باتيت، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143.



وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس النواب الإسباني بما يخدم مصلحة الجانبين.



كما تطرقت المباحثات إلى العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.



وتناولت المباحثات أيضا تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي ستطرح للنقاش خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي ستنطلق أعماله غدا.



وعقب المباحثات، قام الغانم بمعية باتيت بتسجيل كلمة شكر في سجل شرف كبار الزوار في البرلمان الإسباني.



وحضر المباحثات أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة، وعضو الشعبة النائب أسامة المناور، وسفير الكويت لدى إسبانيا عيادة السعيدي.



يذكر ان الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى مدريد يوم أمس للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 الذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 الجاري.



من جهة أخرى، بعث الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة المجلس الاتحادي فالنتينا ماتفيينكو، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في منجم في سيبيريا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.