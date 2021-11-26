سلطان العبدان



قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بإنشاء بوليفارد لمحافظة الجهراء بموقع السكراب القديم، وقال: تعد محافظة الجهراء من أكبر المحافظات تعدادا للسكان إلا أنها تفتقر إلى المتنزهات العامة.



وأضاف: لما كانت هنالك أراض واسعة فضاء في المحافظة (موقع السكراب القديم) بالقرب من مدينة سعد العبدالله السكنية تصلح أن تكون مشروعا «بوليفارد للمحافظة» على غرار بوليفارد السالمية، ونص الاقتراح على الآتي: «إنشاء بوليفارد لمحافظة الجهراء «بموقع السكراب القديم» خدمة لأهالي المحافظة والمناطق المجاورة».



وقال الخليفة لـ «الأنباء» إن عدم الاهتمام البالغ بمحافظة الجهراء أمر غير مقبول، وتوفير الرفاهية للمواطنين قضية لا جدال فيها تتطلب التركيز من الجانب الحكومي، داعيا المجلس إلى ضرورة إقرار اقتراحه.