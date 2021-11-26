أكدت وزارة النفط الكويتية التزام الكويت الكامل باتفاق إعلان التعاون داخل تحالف «أوپيك+» ـ يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) والدول المنتجة من خارجها ـ نافية وجود أي موقف كويتي مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف. وقالت «النفط» في بيان صحافي إن وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس سيشارك في الاجتماع الـ35 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والاجتماع الوزاري الـ 182 لـ«أوپيك» والاجتماع الوزاري الـ 23 لتحالف «أوپيك+» المزمع عقده «عن بُعد» مطلع شهر ديسمبر المقبل. وأوضحت أن «المشاورات الاعتيادية الدورية التي تصاحب مثل هذه الاجتماعات المهمة لم تبدأ إلى الآن ولم يتبلور أي موقف للكويت إلى الآن بخصوص توجهات «أوپيك+». من جهة ثانية، قالت وزارة الطاقة إن الإمارات ملتزمة التزاما كاملا باتفاق «أوپيك+». على صعيد آخر، استقرت أسعار النفط أمس، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 0.22% لتصل إلى 78.23 دولارا للبرميل. فيما تراجع خام برنت إلى 82.18 دولارا للبرميل.