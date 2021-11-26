اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حملته المتكاملة للتوعية بسرطان الثدي والتي استمرت طوال شهر أكتوبر تحت شعار «كوني واعية».



وجاءت الحملة التي دأب «بيتك» على تنظيمها سنويا، انطلاقا من التزام «بيتك» بدوره البارز والرائد في خدمة المجتمع والمشاركة في المبادرات الصحية، كما تعكس حرصه على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.



واستهدفت الحملة، التي جاءت تزامنا مع شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، رفع نسبة الوعي إزاء مرض سرطان الثدي وحث السيدات على ضرورة الفحص المبكر.



وقالت منسق العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في «بيتك» مريم أبا الخيل، إن «بيتك» نظم العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية ضمن حملة «كوني واعية» المتكاملة للتوعية بسرطان الثدي. وأضافت ان «بيتك» سخر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي من خلال رسائل وفيديوهات توعوية، ورسائل إعلامية وإعلانية ومسابقات وفعاليات وحملات ولقاءات، وندوات مختلفة ضمن إطار الحملة، وكذلك التنسيق والتعاون مع أطباء وطبيبات متخصصين ذوي خبرة للحديث عن الأمور المتعلقة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى شرح طرق وأساليب الوقاية من سرطان الثدي. تجدر الإشارة إلى أن لدى «بيتك» سجلا حافلا في مجال دعم القطاع الصحي الذي يأتي ضمن أولوياته في استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وهو ما ينعكس في رعايته ودعمه المستمر للفعاليات والمبادرات في المجال الصحي مثل فعاليات التوعية بأمراض السكري، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة دورات في الإسعافات الأولية والتبرع بالدم ورعاية العديد من الندوات والحملات التوعوية للوقاية من أمراض متعددة.