أضاء بنك الكويت الوطني مقره الرئيسي باللون البرتقالي تضامنا مع حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار جهوده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر المرأة وتمكينها أحد أبرز دعائمها.



وتأتي هذه المبادرة في إطار مشاركة بنك الكويت الوطني في حملة الأمم المتحدة التي تقودها في الكويت جمعية سوروبتمست للتنمية المجتمعية بدعم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لإضاءة مبنى بنك الكويت الوطني باعتباره أحد معالم الكويت لمدة 16 يوما بهدف زيادة الوعي بخطورة العنف المبني على النوع الاجتماعي، لاسيما أن بنك الكويت الوطني كان من أولى الجهات الكويتية التي وقعت على مبادئ تمكين المرأة (WEPS) في موقع الأمم المتحدة.



والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» و16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة هي حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة عام 1991 بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، وتنتهي الحملة يوم 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان واللون المخصص للحملة هو اللون البرتقالي تعبيرا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف. وقد اتخذت الحملة لهذا العام شعار «لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن».



وتأتي هذه المناسبة لتقف على ما يمثله بنك الكويت الوطني في التنمية المستدامة خاصة تمكين المرأة. ويشار إلى أن بنك الكويت الوطني يواصل جهوده الحثيثة نحو الاستدامة على كافة صعد أعماله وخدماته ومسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية. وقد كان سباقا بالتزامه بإعداد تقارير الاستدامة، كما أنه قام بربط أولياته الاستراتيجية بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وبالخطة الوطنية للتنمية والمعايير العالمية لإعداد التقارير بهدف قياس تطوره ومقارنته بالأهداف الموضوعة.



وقد نجح بنك الكويت الوطني في السنوات الماضية في تحقيق نتائج فعالة فيما يتعلق بجهوده تجاه تحقيق الاستدامة في العديد من المجالات شملت أصحاب المصالح وخدمة العملاء والأعمال والحوكمة وتطوير الموارد البشرية والمساهمة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة.



وتجدر الإشارة إلى أن مبنى بنك الكويت الوطني سيضيء باللون البرتقالي من تاريخ 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر أي من اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة حتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في خطوة تؤكد حرصه على دعم المرأة في جميع المجالات، لاسيما في الجهود من أجل تحقيق الأمن والأمان لها.



كما تعتبر حملة مناهضة العنف ضد المرأة مناسبة للوقوف على إنجازات الكويت في هذا النطاق، ولعل أبرزها قانون الحماية من العنف الأسري والمضي قدما من أجل تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والتي هي جزء لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية ورؤية الكويت ٢٠٣٥.