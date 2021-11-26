شريف حمدي



منيت بورصة الكويت بخسائر لافتة على مستوى المؤشرات والمتغيرات بنهاية تعاملات الأسبوع، وذلك استكمالا لخسائر الأسبوع الماضي، إلا ان خسائر الأسبوع المنتهية جلساته أمس كانت بوتيرة أعلى نظرا لأن جلسات الأسبوع الخمسة اكتست باللون الأحمر.



ويبدو أن موجة التصحيح الحالية التي تشهدها البورصة كانت أكثر حدة خلال الجلسات الفائتة بعد اكتمال إفصاحات الربع الثالث، وسط توقعات بأن يعود التوازن الى السوق خلال الجلسات المقبلة بعودة الشراء مجددا على الأسهم التي تراجعت أسعارها لمستويات مشجعة على الاقتناء.



كما أن جلسة 30 الجاري ستشهد مراجعة أوزان البورصة الكويتية في مؤشر MSCI، على ان يتم التفعيل في الجلسة التالية مباشرة في الأول من ديسمبر، الأمر الذي قد يعيد النشاط نسبيا للأسهم المدرجة بالسوق الأول الذي يشهد تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة.



وبنهاية التعاملات الأسبوعية خسرت القيمة السوقية نحو 830 مليون دينار بنسبة 1.9%، إذ تراجعت القيمة السوقية بنهاية جلسة امس إلى 41.9 مليار دينار من 42.74 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



وتراجعت مستويات السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 26% بنهاية تعاملات الأسبوع، بمحصلة أسبوعية 277 مليون دينار بمتوسط يومي 55 مليون دينار انخفاضا من 375 مليون دينار بمتوسط يومي 75 مليون دينار الأسبوع الماضي، وكان لافتا في بعض الجلسات ان السيولة تركزت في السوق الرئيسي الذي تشكل قوامه الرئيسي الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الأسعار الأقل مقارنة بأسهم السوق الأول.



كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 32%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.524 مليار سهم انخفاضا من 2.247 مليار سهم الأسبوع الماضي.



ملكيات الأجانب بالبنوك



استمر الزخم الشرائي لتعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث رفع الأجانب نسب ملكياتهم في 6 بنوك هي: بنك الكويت الوطني، والخليج، والأهلي المتحد، والأهلي، وبوبيان، بالإضافة إلى بنك وربة، فيما انخفضت ملكياتهم في بنكين هما: بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وبنك الكويت الدولي KIB، واستقرت نسب الملكيات في بنكي التجاري وبرقان.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 24 الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.56 مليار دينار، تراجعا من 2.6 مليار الأسبوع الماضي بسبب انخفاض اسعار بعض الأسهم في السوق.



وارتفعت ملكية الأجانب في البنك الوطني بنسبة 0.04% ليصل الإجمالي إلى 20.96% بقيمة 1.534 مليار دينار، كما ارتفعت في الخليج بنسبة 0.04% لتصل إلى 11.72% بقيمة 91.1 مليون دينار، وارتفعت في «المتحد» بنسبة 0.01% لتصل إلى 0.42% بقيمة 2.9 مليون دينار.



وارتفعت كذلك في بنك الأهلي بنسبة 0.1% بنسبة اجمالية 0.30% بقيمة 1.2 مليون دينار، وارتفعت في بنك بوبيان بنسبة 0.02% لتصل إلى 5.30% بقيمة 134.1 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك وربة بنسبة 0.03% لتصل النسبة الاجمالية إلى 4.36% بقيمة 19.8 مليون دينار.