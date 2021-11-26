شارك جهاز حماية المنافسة الكويتي في ندوة حول «الحياد التنافسي»، والتي عقدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبحضور ومشاركة ممثلي بعض أجهزة المنافسة بالدول العربية، وخبراء المنافسة من مختلف الجهات الدولية المعنية بهذا المجال.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة ادارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية العنود الفهد في كلمة لها في الجلسة الثالثة بعنوان «مشاركة الخبرات الدولية وأفضل الممارسات» أن الحياد التنافسي أحد الأركان المهمة في خطط التنمية المتتالية التي تتبناها حكومة الكويت في «رؤية الكويت 2035»، ومن المؤكد أنه سيكون للجهاز دور مهم نحو تحقيق هذا الهدف.

واستعرضت تجربة الجهاز في موضوع الحياد التنافسي، مشيرة إلى التحديات التي واجهها ومن ضمنها وجود شركات مملوكة للدولة حيث لم تكن لدى الجهاز سلطة مخالفة هذه الشركات في حال وجود ممارسات ضارة بالمنافسة، مبينة أنه تجاوزها عبر تعديل تشريعي للقانون بصدور القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة والذي ألغي بموجبه القانون رقم 10 لسنة 2007، وأعطى الجهاز صلاحيات أكبر وبسط رقابته على الأسواق بشكل أكبر.

شارك في الجلسة النقاشية كل من رئيس قسم سياسات المنافسة في حماية المستهلك في «الأونكتاد» تيريزا موريرا، ومسؤول الشؤون الاقتصادية في «الاسكوا» ناتالي خالد، وخبير المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتر ميستر، وكبير خبراء في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية فيديريكا مايورانو، واختصاصي اقتصادي في الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية محمد المزيد.