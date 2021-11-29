دارين العلي



أطلقت الهيئة العامة للبيئة أمس حملة لإعادة تدوير كبسولات القهوة المستعملة تحت عنوان «لا ترميها ... أعد تدويرها».



وقالت مصادر مطلعة في الهيئة لـ «الأنباء» ان الحملة تهدف الى تجميع الكبسولات المستعملة وتسليمها الى المصانع المتخصصة لاستخراج الالمنيوم منها واعادة تدويره وكذلك استخراج بقايا القهوة واستخدامها في المجال الزراعي.



ولفتت المصادر الى ان الهيئة وكمرحلة اولى خصصت مكانا للتجميع في مبنى الهيئة الرئيسي في الشويخ، الا انها من الممكن ان تتوسع بالاتفاق مع الجمعيات لوضع حاويات للتجميع عند كل جمعية بهدف التسهيل على المواطنين وجمع أكبر كميات ممكنة من الكبسولات وبهدف انجاح الحملة.



ولفتت المصادر الى ان الاحصاءات تثبت ارتفاع الاقبال على هذه الكبسولات، وبالتالي فإن العمل على التخلص من بقاياها بأسلوب يستفاد منه هو هدف الحملة.



وحول التخلص من البلاستيك، لفتت المصادر الى ان هناك العديد من الشركات التي تستقبل البلاستيك لاعادة تدويره، لافتة الى ان موقع الهيئة الالكتروني قد اورد عددا من الشركات العاملة في هذا الشأن ويمكن التواصل معها مباشرة.