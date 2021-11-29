دعت سفارتنا في المملكة المتحدة المواطنين القادمين الى بريطانيا اعتبارا من 30 الشهر الجاري الى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتي تقضي بإجراء فحص (PCR) في اليوم الثاني من الوصول.



وقالت السفارة في بيان انه بات اجباريا على المسافرين القادمين الى بريطانيا سواء المحصنون او غيرهم اخذ فحص (PCR) في اليوم الثاني من وصولهم مع الالتزام بالحجر المنزلي حتى صدور نتيجة سلبية من الفيروس وبخاصة من المتحور الجديد لفيروس كورونا (اوميكرون).



وذكر البيان انه يتعين على جميع القادمين تسجيل بياناتهم الشخصية في موقع الحكومة البريطانية والذي سيتم تزويدهم بها عبر شركات الطيران الناقلة لهم قبل الرحلة بـ48 ساعة والذي يتضمن حجز موعد لإجراء اختبار (PCR). وأكد ضرورة التزام المواطنين القادمين الى بريطانيا بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وداخل المحلات التجارية باستثناء المطاعم والمقاهي.



وأشار الى التعليمات الجديدة الصادرة والتي تستوجب على جميع المخالطين لمتحور (اوميكرون) بعزل انفسهم مدة 10 ايام.



ودعت السفارة المواطنين الكويتيين في حال الحاجة إلى أي مساعدة أو استفسار الى الاتصال على ارقام الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة: 00442075903400 و00447988329622.