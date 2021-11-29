محمد راتب



قام مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف بزيارة لإحدى مزارع الثروة الحيوانية المنتجة للألبان بمنطقة الصليبية في جولة تهدف إلى الاطلاع على آخر المستجدات والوقوف على الوضع الإنتاجي الحالي للمزارع بالإضافة إلى متابعة سير العمل والاطمئنان على الأوضاع الصحية والأنظمة التي يتم العمل بها في المزارع.



واطلع اليوسف على الكميات المنتجة من الألبان بالمزرعة وكذلك مقارنة الإنتاجية هذا العام بالأعوام السابقة، وقد لوحظ نمو كبير مما يمنح المزيد من الأمل في استمرارية مسيرة تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والتي تسعى الهيئة في سبيل تحقيقها. وافاد اليوسف بأن استخدام الآليات الحديثة والوسائل المتقدمة في المزارع قد أسفر عن نتائج جيدة من حيث زيادة الإنتاجية بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد المبذول، مشيدا بالقائمين على المزرعة والعاملين فيها، متمنيا من باقي المزارع الحيوانية أن تحذو هذا الحذو وأن تسخر إمكاناتها وطاقتها لرفع كفاءة العمل وتحقيق مزيد من الإنتاج.



وأكد أن الهيئة حريصة كل الحرص على دعم وحماية مربي الثروة الحيوانية ومنتجي الألبان من أي أضرار تلحق بمزارعهم وتعوق عملهم ونشاطهم في هذا المجال بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية للأبقار للحصول على أفضل إنتاجية.



وأضاف أن دعم الإنتاج الحيواني وكافة أنشطته من أهم أهداف الهيئة لكي تستطيع المنتجات المحلية منافسة مثيلاتها من المنتجات المستوردة من البلدان الأخرى الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار هذه المنتجات في الأسواق المحلية وزيادة القوة الشرائية لها من قبل المواطنين، ويعود بالنفع على الجميع.