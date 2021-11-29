استقرار الوضع الصحي وخلوّ العناية المركزة من مرضى كورونا وانخفاض نسبة الإصابة.. ولا تعليق لرحلات الطيران بين الكويت ومصر

مريم بندق

دعا مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد جميع المواطنين والمقيمين، إلى عدم التهاون في تنفيذ الاشتراطات الصحية لاسيما لبس الكمام، مؤكدا أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح للحماية من متحورات الفيروس حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، سائلا المولى عز وجل السلامة للجميع وأن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها والعالم من كل سوء.

وردا على سؤال حول ربط الجرعة الثالثة بتطبيقي «مناعة» و«هويتي»، أجابت المصادر: لا قرار بذلك حتى الآن. وطمأن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح المجلس باستقرار الوضع الصحي في الكويت وخلو العناية المركزة في المستشفيات من مرضى كورونا وانخفاض نسبة الإصابة بالڤيروس، وعبر المجلس عن ارتياحه لاستمرار استقرار الوضع الصحي.

هذا، وأحاط الشيخ د.باسل الصباح المجلس علما بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتحديث إجراءات الحجر الصحي للقادمين للبلاد من بعض الدول وذلك للحفاظ على المؤشرات الإيجابية في هذا الشأن.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن مجلس الوزراء لن يعلق رحلات الطيران التجارية المباشرة بين الكويت ومصر.

وكان المجلس قد استمع في بداية الاجتماع إلى شرح وزير الصحة حول تطورات الوضع الوبائي العالمي خاصة بعد ظهور سلالة متحورة جديدة لڤيروس كورونا (أوميكرون) في جمهورية جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى.

وفيما يلي التفاصيل :

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:



استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة حول تطورات الوضع الوبائي العالمي خاصة بعد ظهور سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا (أوميكرون) في جمهورية جنوب أفريقيا ودول أفريقية أخرى. وفي هذا الصدد، طمأن وزير الصحة مجلس الوزراء باستقرار الوضع الصحي في الكويت وخلو العناية المركزة في المستشفيات من مرضى كورونا وانخفاض نسبة الإصابة بالفيروس، كما أحاط المجلس علما بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للقادمين إلى الكويت من بعض الدول وتحديث إجراءات الحجر الصحي للقادمين للبلاد وذلك للحفاظ على المؤشرات الإيجابية في هذا الشأن.



وفي الوقت الذي عبر فيه مجلس الوزراء عن ارتياحه لاستمرار استقرار الوضع الصحي في البلاد، فإنه يدعو المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التهاون في تنفيذ الاشتراطات الصحية لاسيما لبس الكمام، مؤكدا أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح للحماية من متحورات الفيروس حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، سائلا المولى عز وجل السلامة للجميع وأن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها والعالم كافة من كل سوء.