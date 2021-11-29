بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» عن إدراج 35 صالة عبر تطبيق «دار المناسبات»، موضحة أنه يوجد حاليا 15 صالة منها متاحة للحجز عبر التطبيق، والبقية يجري العمل على صيانتها ليتم إدراجها فور الانتهاء من صيانتها، متوقعة أن تكون جميع الصالات جاهزة لاستقبال الحجوزات خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.



وعن احتمال إعادة وقف عمل الصالات نتيجة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، بينت المصادر أن القرار يتم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء بناء على توصيات الجهات الصحية، لافتة إلى أن وزارة الشؤون جهة تنفيذية، ومؤكدة التشدد في متابعة التزام جميع المرافق التابعة للوزارة بالاشتراطات الصحية.