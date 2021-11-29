عادل الشنان



تستعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسلم أعمال 4 عقود في مشروع مدينة المطلاع السكنية خلال الربع الاول من العام المقبل وذلك طبقا لتواريخ العقود المبرمة مع المتعهدين والجدول الزمني المعتمد لكل مشروع على حدة، ومنها مشروع انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة في الضاحية (N10) بقيمة 31 مليونا و792 الفا و542 د.ك والمفترض ان يتم تسليمه بتاريخ 28 فبراير 2022 علما ان نسب انجاز اعمال المشروع الفعلية متأخرة وبلغت فقط 65.31%‎، والمشروع الثاني انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة في الضاحيتين (N8، N7) وأعمال خدمات البنى التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي (N8) بقيمة 26 مليونا و950 الف د.ك والمفترض تسليمه بتاريخ 3 ابريل 2022 وأيضا يعتبر متأخرا حيث بلغت نسبة انجاز الاعمال فقط 56.64‎‎%.



والمشروع الثالث انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة في الضاحيتين (N6، N9) بقيمة 37 مليونا و960 الف د.ك والمفترض التسليم بتاريخ 31 مارس 2022 وقد بلغت نسبة اعمال المشروع 81.27‎‎ % ويعتبر متقدما عن الجدول الزمني المحدد لنسبة الاعمال تعاقديا بـ 75.17%‎، والمشروع الاخير مشروع انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة في الضاحية (N11) واعمال خدمات البنى التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي (N11) بقيمة 28 مليونا و249 الف د.ك والمفترض التسليم بتاريخ 3 ابريل 2022 والذي يعتبر متأخرا ايضا حيث بلغت نسبة انجاز اعمال المشروع 57.38% فقط.



وأكدت المصادر ان المؤسسة طبقا للقانون ستقوم بإنذار المتعهدين المتأخرين بسحب اعمال المشروع وإنذارهم بشكل رسمي.