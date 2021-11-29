حقق مان سيتي فوزا غاليا على حساب وست هام ٢-١ ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



سجل هدفي «السيتي» كل من إلكاي غوندوغان (33) وفرناندينيو (90)، فيما احرز مانويل لانزيني هدف «المطارق» الوحيد (٩٠+٥)، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ويحافظ على المركز الثاني، في حين بقي «العنيد» وست هام على نقاطه الـ 23 في المركز الرابع.



وفي مباراتين أخريين، فاز برينتفورد على إيفرتون 1-0، وليستر سيتي على واتفورد 4-2.



إلى ذلك، أشاد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بفريقه بعد الفوز الذي حققه على نيوكاسل يونايتد 2-0، وقال: «أنا سعيد بالنقاط بعد الخسارة الأخيرة (أمام ليفربول 4-0)، يجب أن تفوز مباشرة بعدها، وأشعر بالرضا عموما، يجب أن نتحلى بالصبر، ويجب أن نفرض الإيقاع، وهذا ما فعلناه في الشوط الثاني»، مضيفا وجدنا المساحات وهكذا سجلنا الهدفين، حين تملك الفرص يجب أن تضعها في الشباك.



وعن إصابة بوكايو ساكا في المباراة، قال مدرب أرسنال: «لم يكن مرتاحا وشعر بشيء ما».



وفي مباريات أخرى، تعادل نوريتش سيتي مع ولفرهامبتون 0-0، وكذلك جاء انتهى لقاء برايتون وليدز يونايتد بذات النتيجة.



كما، أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بأداء لاعبه ديوغو جوتا بعد تسجيله هدفين في الفوز 4-0 على ساوثمبتون في «البريمييرليغ» ووصف المهاجم البرتغالي بأنه «صفقة مثالية»، وقال «ديوغو لاعب استثنائي وشاب استثنائي، كان انضمامه إلينا بمنزلة صفقة مثالية لأنه يملك كل المهارات والقدرات المطلوبة»، مضيفا انه يملك المهارات الفنية والقدرات البدنية وهو في غاية الذكاء.



وأحرز جوتا أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عندما هز شباك ساوثمبتون بعد مرور 97 ثانية من بداية المباراة، ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الأول. وأحرز جوتا (24 عاما) 21 هدفا في 46 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انضمامه إليه قادما من ولفرهامبتون في سبتمبر 2020.