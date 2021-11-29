حقق برشلونة فوزه الثاني تواليا في الدوري الاسباني لكرة القدم بإشراف مدربه الجديد واسطورته تشافي هرنانديز بخروجه منتصرا في وقت متأخر على مضيفه فياريال 3-1 في المرحلة الخامسة عشرة.



وتناوب على تسجيل اهداف الفريق الكاتالوني الهولندي فرانكي دي يونغ (48)، ومواطنه ممفيس ديباي (88)، والبرازيلي فيليبي كوتينيو (90+4 من ركلة جزاء)، بعد ان ادرك المهاجم النيجيري صامويل شوكووزي التعادل لفياريال (76)، وبقي برشلونة سابعا برصيد 23 نقطة، ويعد الفوز هو الثاني لـ«البرسا» محليا بعد الاول على جاره اسبانيول 1-0، وشهدت المباراة مشاركة الجناح المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي (19 عاما) في أول مباراة له اساسيا في صفوف برشلونة في دور مساند لرأس الحربة ديباي.



وفي المباريات الاخرى، سقط فالنسيا في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو 1-1، ومايوركا أمام خيتافي سلبا، في حين تغلب سلتا فيغو على الافيس 2-1.



إلى ذلك، ابدى تشافي هيرنانديز سعادته بالانتصار، وقال: «لقد عانينا كثيرا في الشوط الثاني ومع نهاية الشوط الأول، فياريال منافس قوي، وكلفنا الكثير للخروج من الضغط، لقد حققنا 3 نقاط ذهبية، ولم يستحق فياريال الخسارة، وكانت مباراة متقاربة للغاية، لكنه انتصار هائل يمنحنا معنويات كبيرة، واللاعبون قدموا كل شيء»، مضيفا لن أتحدث عن الحكام، عملهم مهمة صعبة، ولست هنا لأحكم على قراراتهم، وبخلاف الحكام توجد تقنية الفيديو، ومن الصعب أن تكون حكما، وهناك لحظات يسيطر فيها المنافس على الكرة، وتعرضنا لضغط كبير للغاية، وتفوقوا علينا في الشوط الثاني، وعلينا أن نتطور ونلعب بشكل أفضل وبمزيد من السيطرة.



وعن عدم مصافحة إيمري له، أجاب: «كنت أتوقع تحية إيمري، ولا أفهم غضبه، وهذه كرة قدم بغض النظر عن النتيجة يجب أن نتصافح وتكون الروح الرياضية حاضرة».



وفي مباراة اقيمت امس، تغلب ريال بيتيس على ليفانتي 3-1.