احتفظ بالميراس بلقبه بطلا لمسابقة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية في كرة القدم بفوزه على مواطنه فلامنغو 2-1 بعد التمديد في المباراة النهائية على ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي.



وبكر بالميراس بالتسجيل عبر لاعب وسطه رافايل فيغا (4)، وأدرك المهاجم غابريال باربوزا الملقب بـ «غابيغول» التعادل (72) فارضا الاحتكام الى التمديد.



وسجل المهاجم البديل ديفيرسون هدف الفوز في الدقيقة 94.



وكرر بالميراس إنجازه العام الماضي وحسم النهائي البرازيلي- البرازيلي الثاني تواليا في صالحه بعدما كان تغلب على مواطنه سانتوس 1-0.



وبات بالميراس الذي صام عن الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، أول فريق يحتفظ بلقبه القاري منذ أن نجح في ذلك بوكا جونيورز الأرجنتيني موسمين متتاليين عامي 2000 و2001.



وضمن بالميراس مشاركته في كأس العالم للأندية المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع العام المقبل، علما أنه حل رابعا في نسخة العام الماضي بخسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح 2-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.