سقط ميلان أمام ضيفه ساسولو 1-3 على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.



أحرز أليسيو رومانيولي الهدف الأول لميلان في الدقيقة 21، بينما سجل أهداف ساسوولو كل من جيانلوكا سكاماكا (24)، سيمون كاير بالخطأ في مرماه (33) ودومينيكو بيراردي (66).



وبهذا الفوز، رفع ساسوولو رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الـ 12، بينما تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الثاني.



وفي مباراتين اخريين، تعادل أودينيزي مع جنوى 0-0، وتغلب بولونيا على سبيزيا 1-0.



وواصل أتالانتا نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة وأخمد الانتفاضة المحلية لمضيفه يوفنتوس وعمق جراحه عندما تغلب عليه 1-0 على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو.



سجل المهاجم الدولي الكولومبي دوفان زاباتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الألباني بيرات دجيمشيتي.



وبات زاباتا اللاعب الأكثر تسجيلا في مرمى يوفتوس منذ بداية العام 2017، حيث هز شباكه 8 مرات في 11 مباراة بمختلف المسابقات. وهو الفوز الأول لأتالانتا على يوفنتوس في تورينو منذ الثامن من أكتوبر 1989 عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها سجله الارجنتيني كلاوديو كانيجيا، ورفع اتلانتا رصيده إلى 28 نقطة.



وشدد إنتر ميلان حامل اللقب الخناق على المتصدرين نابولي وميلان بفوزه الصعب على مضيفه فينيتسيا 2-0.



وانتظر إنتر ميلان الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو (34)، وجاء الهدف الثاني بواسطة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (90+6)، ليعزز «النيراتزوري» موقعه في المركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي وميلان. إلى ذلك، قلب إمبولي الطاولة على ضيفه فيورنتينا وتغلب عليه 2-1، فيما واصل سمبدوريا صحوته بفوزه على ضيفه فيرونا 3-1.