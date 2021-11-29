أهدى قلب الدفاع القائد البرازيلي ماركينيوس الفوز لباريس سان جرمان على مضيفه سانت إتيان 3-1 بتسجيله ثنائية أمس في المرحلة الـ 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك في لقاء شهد المشاركة الأولى لقلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس مع النادي الباريسي.



وعانى سان جرمان لتحقيق فوزه الثالث عشر للموسم، لكنه نجح في نهاية المطاف في خطف النقاط الثلاث والابتعاد في الصدارة بفارق 14 نقطة عن نيس الثاني الذي خسر السبت أمام متز 0-1، بفضل ماركينيوس الذي أدرك التعادل حين كان فريقه متخلفا ثم حسم الانتصار بتسجيله الهدف الثالث في الوقت القاتل. وبعد طول انتظار، سجل راموس أمس مشاركته الأولى بقميص «باريس» الذي انتقل اليه ابن الـ 35 عاما الصيف المنصرم قادما من ريال مدريد، ولعب أساسيا في قلب الدفاع بجانب ماركينيوس. وبدأ النادي الباريسي اللقاء بشكل سيئ، إذ تخلف في الدقيقة 23 عبر الغابوني دينيس بوانغا، لكن نادي العاصمة الفرنسية أدرك التعادل بواسطة ماركينيوس (2+45)، ثم تقدم في الشوط الثاني عبر الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد تمريرة متقنة من مواطنه ليونيل ميسي (79)، قبل أن يضيف ماركينيوس الهدف الثالث في الثواني الأخيرة (1+90).