قد يكون الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2021 نظرا للأرقام التي حققها مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني، لكن وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن لائحة الثلاثين يجعلهما مرشحين «أبديين» للفوز بهذا اللقب الذي يعلن عن هوية الفائز به اليوم.



وأدرجت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية اسم لاعب وسط إيطاليا وتشلسي الإنجليزي جورجينيو ضمن لائحة المرشحين الثلاثين بعدما ساهم في قيادة فريقه اللندني للقب دوري أبطال أوروبا ومنتخب بلاده الى لقب كأس أوروبا الصيف المنصرم، إلا أن افتقاده الهالة التي يتمتع بها هدافون مثل ليفاندوفسكي، ميسي ورونالدو أو حتى المرشح «الكبير» الآخر المصري محمد صلاح، يضعف حظوظه إلا في حالة المفاجأة. وتضمنت لائحة الـ 30 زميل جورجينيو في تشلسي لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي، إضافة الى الهداف النرويجي لبوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند، ونجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، ومواطنه في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة والبلجيكي، روميلو لوكاكو الذي ساهم في قيادة إنتر الى لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2010 قبل أن يتركه هذا الصيف للعودة الى تشلسي.



كما ضمت لائحة المرشحين الثلاثين النجمين العربيين صلاح والجزائري رياض محرز اللذين تألقا مع فريقيهما ليفربول ومان سيتي الإنجليزيين، لاسيما الثاني الذي ساهم في قيادة فريقه الى لقب الدوري الممتاز ونهائي دوري الأبطال. وعند السيدات، تبدو قائدة برشلونة أليكسيا بوتياس، الفائزة بجائزة الاتحاد الأوروبي «ويفا» لأفضل لاعبة.