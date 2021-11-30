اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت السفير نيكولاي ماكاروف، اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية عن تأجيل الاختبار الخاص بوظيفة ملحق ديبلوماسي وقنصلي الذي كان مقررا في 7 ديسمبر المقبل الى 8 يناير 2022.



وأوضحت الوزارة أنه نظرا للأعداد الكبيرة التي تقدمت بموجب اعلان سابق لشغل الوظيفة ورغبة منها في ترتيب وتنظيم الاختبار لتلك الاعداد فقد تقرر تأجيله لمدة شهر كامل.



وذكرت أن الموعد الجديد للاختبار سيكون في الساعة 10 من صباح يوم السبت 8 يناير المقبل في مقر وزارة الخارجية إضافة إلى مقر معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي.



هذا، و‏أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة الأوغندية كمبالا وأديا إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء.



وأكدت الوزارة تضامن الكويت مع جمهورية أوغندا، وشددت على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب وتجدد الدعوة للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة الخطيرة.



واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.