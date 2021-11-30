

اختتم مركز ابن الهيثم للتدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دورة «إدارة المشاريع» للدكتورة هنوف الحميدي. وقد عرفت المحاضرة المشاركين بمفاهيم وأساسيات إدارة المشاريع المعتمدة وكيفية اختيار المشروع مع إعداد خطط استراتيجية المتكاملة بهدف إنجاح هذا المشروع.



كما اختتمت دورة «إعداد المدققين الداخلين الجدد» التي حاضر فيها بدر الشمري. وركزت الدورة على تعزيز ضوابط وأساسيات مهنة التدقيق الداخلي والحرص على إكساب المدقق مهارات لتحسين قدرته داخل الإدارة لرفع مستوى أداء المؤسسة لتحقيق أهدافها.