استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي صباح امس في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين اصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة اليه في جميع قطاعات وزارة الداخلية، ووجه بتذليل العقبات التي تعترض معاملاتهم وفق ما يقتضيه القانون.



وأكد العلي ان خدمة المواطنين في جميع قطاعات وزارة الداخلية يجب ان تكون نموذجا يحتذى في سرعة الإنجاز ودقة العمل وإتقانه، مشيرا الى تسخير كل التسهيلات لإنجاز معاملات الجمهور من خلال حلول مستمدة من القانون يمكن من خلالها انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وبحسب بيان لوزارة الداخلية فإن العلي يستقبل المواطنين في مقر وزارة الداخلية بصبحان يوم الاثنين من كل اسبوع، وذلك في تمام الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، وتكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم 25200641 خلال الدوام الرسمي او عن طريق الواتساب رقم 96031116 او البريد الالكتروني [email protected] او من خلال الحضور شخصيا لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم 3 لتقديم الطلب والمستندات اللازمة، وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية.



الى ذلك، استقبل وزير الداخلية بمكتبه بمقر وزارة الداخلية مختار منطقة ضاحية (عبدالله السالم) فيصل الوقيان.



ورحب الوزير بالمختار فيصل الوقيان، مثمنا دور المختارين في تسخير كل الامكانيات لتلبية احتياجات المواطنين، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالزيارة.



من جانبه، أعرب مختار منطقة ضاحية عبدالله السالم عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال وما يقدمه من دعم لمختاري المناطق للقيام بعملهم على أكمل وجه.