مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يواصل مشاورات إجراءات ترشيح أسماء جديدة على مدار الساعة تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية لإعلان الحكومة الجديدة.



وكشفت المصادر عن أن 3 زوايا رئيسية للترشيحات الجديدة، أولاها ان اسماء الشخصيات المرشحة لديها خبرات عملية وفنية في مجال التحول الرقمي والقدرة على تطويع استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعاملات والتعاملات اليومية وعدم الاعتماد على الأوراق لضمان العدالة من دون تقديم أحد وتطبيق القوانين واللوائح بمسطرة واحدة على الجميع.

وأضافت أن الزاوية الثانية هي أن الأسماء الجديدة المرشحة للتوزير ستكون مخضرمة سياسيا من مختلف الأعمار وتستطيع التناغم مع أعضاء مجلس الأمة وخلق حوار على أسس موضوعية مهنية للوصول الى نقاط التقاء وتفكيك وحل القضايا العالقة التي ستكون من أولويات السلطتين وأولى خطوات التوافق. وتطرقت المصادر الى الزاوية الثالثة التي ستبنى على مشاركة نيابية من نواب من مجلس الأمة في الحكومة الجديدة.



هذا، وعلمت «الأنباء» ان ضمن الأسماء الجديدة المرشحة للتوزير عبد اللطيف السريع، والمستشار سلطان نوح بورسلي، والشيخ ثامر جابر الأحمد والشيخ محمد اليوسف، وان النواب المرشحين للتوزير هم: د.حمد روح الدين، ومبارك العرو، ومحمد الراجحي، ود.هشام الصالح.