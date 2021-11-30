دخول المربعانية يؤذن بفترة باردة وأمطار متوقعة أواخر الأسبوع المقبل

لبس الشتوي منتصف ديسمبر والبحر غير صالح للصيد حتى الأربعاء 8 ديسمبر

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان مرتفعا جويا تبلغ قوته ما بين (1018-1022) مليبار يسيطر على كامل منطقة شبه الجزيرة العربية ويتسبب في هبوب الرياح الشمالية التي من المتوقع أن تستمر 10 أيام قادمة تكون فيها بين هادئة وخفيفة ومعتدلة السرعة وقد تنشط في عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يبقى معه الطقس بين صحو وغائم جزئيا وخالٍ من الغيوم الممطرة حتى قبل منتصف شهر ديسمبر.



وحول الوضع فلكيا أوضح المرزوق انه يوم السبت المقبل سيحدث كسوف كلي للشمس في القطب الجنوبي ولكنه لن يرى في منطقة الخليج العربي، وفي يوم الأحد المقبل ستنتهي فترة الوسم دون سقوط أمطار تجعل من الأرض موسومة بالأعشاب، ومثلما يقولون في الماضي (سنة محل) سنة جفاف خالية من الأمطار، وفي يوم الاثنين ستدخل فترة المربعانية التي تبدأ مع نوء الأكليل الأول في المربعانية، ومن المفترض كما هو الحال في السنوات الماضية أن تكون من الفترات الباردة من السنة.



وتابع الخبير الفلكي بقوله: خلال الفترة تقريبا ما بين الأربعاء 8 ديسمبر والجمعة 10 منه سوف تتحول الرياح إلى رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تعطي فرصة جيدة لتشكل الغيوم في المنطقة وتكون السماء غائمة كليا، ومن المحتمل أن تسقط بعض الأمطار الرعدية الخفيفة والمتفرقة مع حدوث بعض العواصف الرعدية لكن احتمال نسبة سقوط الأمطار لا تزيد على 10%.



وبخصوص الفترة الحالية، قال المرزوق: الحرارة ستكون فوق المعدل العام بحوالي 7 درجات في الليل والنهار وتحديدا بين (24-27) درجة في النهار تنخفض في الليل الى (14-17) درجة، ومن المتوقع أن يكون الجو دافئا ويتأخر الشباب في هذه السنة في لبس الملابس الشتوية حتى منتصف شهر ديسمبر.



وحول حالة البحر، قال: البحر يدخل مع بداية ديسمبر في حالة تيارات الحمل شديدة الاندفاع والسرعة وغير الصالحة للصيد، حيث إن بلد الخيط ما يصل إلى قاع البحر، وتستمر تيارات الحمل هذه إلى الأربعاء 8 ديسمبر ومن ثم تتحول إلى تيارات فساد صالحة للصيد اعتبار من الخميس 9 ديسمبر وسيكون أنسب وقت للصيد من بعد الظهر وقبل المغرب مع وقفة الماية.