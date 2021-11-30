وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، قال في مقدمته: لما كانت هناك حاجة ماسة للعمالة المنزلية، للقيام بأعمال المنزلية ورعاية الأبناء الصغار، فإننا نجد أن عدم توافر العمالة المنزلية في الوقت الحالي يشكل الهاجس لدى كثير من أرباب البيوت ورباتها.



ولعل الزيادة المبالغة في أسعار جلب العمالة المنزلية من أبرز ما يعانيه الناس في الوقت الحالي، خاصة ان قيمة استقدام العمالة المنزلية قد تصل إلى ما يقارب 1500 دينار للعامل أو العاملة، وهذا مبلغ كبير لا يستطيع كثير من أرباب الأسر توفيره، علما أن المبلغ يتضمن فترة الحجر المؤسسي بأحد الفنادق.



وكانت الدولة قد قامت بتأسيس «شركة الدرة للعمالة المنزلية» بدعم من اتحاد الجمعيات التعاونية، بهدف تقليل الأسعار وتنويع جنسيات العمالة، إلا أن عدم توفر العمالة وعدم تنوع الجنسيات وعدم انخفاض الأسعار، من أبرز شكاوى أرباب الأسر، كون أنه من المفترض أن الشركة تساهم في خفض الأسعار لكونها مدعومة من الدولة. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 - ما دور «شركة الدرة» في خفض أسعار جلب العمالة المنزلية؟



2 - كم يبلغ عدد العمالة المنزلية الفعلية التي وفرتها «شركة الدرة» منذ تأسيسها؟ مع بيان الجنسيات والسنوات.



3 - هل هناك ضمانات إضافية تقدمها الشركة للكفلاء في حالة عدم رغبة العامل المنزلي بالعمل أو حال هروبه؟



..ويشارك في «برلمانيون لأجل القدس» في تركيا



يشارك مراقب مجلس الأمة عضو الهيئة التنفيذية لرابطة «برلمانيون لأجل القدس» النـائب أسـامة الشاهين في المؤتمر الرابع للرابطة بعنوان «القدس خط أحـمر» والذي يقام في العاصمة التركية أنقرة تحت رعـاية رئـيـس البرلمان التركي مصـطـفـى شـنـتوب اليوم 30 الجاري ولمدة يومين.



ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من القضايا حول تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، بـمـشـاركة أكثر من 100 برلماني من برلمانات الدول العربية والإسلامية والدولية، وشخصيات رسمية من الجمهورية التركية.



وتناقش جلسات العمل تفصيلا إنجازات الروابط الإقليمية ودور لجان فلسطين في اسناد القضية الفلسطينية، إضافة إلى إقامة ندوة عن مستجدات القضية الفلسطينية فيما يخص حصار غزة والحرب على غزة وعملية السلام.