وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، قال في مقدمته إن وسائل النقل العام تعد واحدة من العوامل المؤثرة في الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي وتمثل شبكة الطرق المستخدم عليها وسائل النقل العام أحد عوامل الانبعاث الحراري والتلوث البيئي الناجم عن غازات عوادم السيارات. ولما كان الملاحظ تكدس الطرق العامة بمركبات وباصات النقل العام والتي يسير الغالب منها خلوا من الركاب إلا القليل مع تنوع ماركتها وأحجامها مما يثير التساؤل حول جدوى هذا الكم منها بما تمثله من ازدحام مروري بسبب شغل في بعض قطاعات النقل دون حل منها الغاية وهي الاستخدام البديل للسيارات الخاصة.



وبناء على ما تقدم وما لوحظ فضلا عن قلة مستخدمي باصات النقل العام إضافة إلى الانبعاث الغازي من عوادم معظمها نتيجة استخدام (السولار) بديلا عن مشتقات البنزين المعالج خلوا من مادة الرصاص بما ينجم عن استخدامه من التلوث البيئي الذي تشهده البلاد إلى أن وصل كملاحظة من بعض الهيئات العالمية بوصول الكويت إلى حد الخطر في التلوث البيئي.



وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:



1- ما جودة الوقود الموزع على مشغلي الباصات وما خطوات تطوير الجودة لتحسن الانبعاثات؟