وجه النائب د.حمد روح الدين سؤالا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة جاء كالتالي:



بعد أن أعلنت الكويت عن سحب سفيرها من جمهورية لبنان تداولت بعض الصحف الكويتية أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها وديعة ضخمة في أحد البنوك اللبنانية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودائع استثمارية لدى البنوك اللبنانية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسماء البنوك التي تحتفظ بهذه الودائع، مع بيان قيمة هذه الودائع، وتاريخ إيداعها والعائد الاستثماري منها.



2- هل لدى المؤسسة أي استثمارات في جمهورية لبنان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الاستثمارات؟ وكم تبلغ قيمتها؟ وما تواريخ الدخول في الاستثمارات؟



3- ما خطة المؤسسة المستقبلية في التعامل مع استثماراتها في لبنان؟