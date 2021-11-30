وجه النائب فارس العتيبي سؤالا الى وزير التـجـارة والـصـنـاعة د.عبدالله السلمان جاء كالتالي: بشأن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم تجديد أذونات العمل لمن تجاوز 60 عاما لمن هم دون المؤهلات العليا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1- لماذا لم يقر الوزير القرار خصوصا أنه صادر من مجلس إدارة الهيئة بالتداول مرتين؟ وما المسوغ القانوني الذي يسمح للوزير بعدم التوقيع على قرارات مجلس إدارة الهيئة؟



2- ما الجنسيات المشمولة بالقرار مع بيان الأعداد لكل جنسية، والمهن التي يشملها القرار؟



3- هل طبق الوزير قوانين الحوكمة مع مجلس إدارة الهيئة عند التصويت على القرار ولم يصدره؟



4- هل صحيح أن اللجنة العليا الممثلة في غرفة التجارة واتحاد العمال الكويتي وجهات حكومية أخرى وافقت في أحد الاجتماعات على قبول مبلغ 2000 د.ك نظير تجديد إذن العمل؟



5- كم المبلغ الإجمالي المستحق سنويا للدولة في حال قبول الرسم الخاص بإذن العمل؟



6- صورة ضوئية من محاضر أعمال الهيئة، وصورة ضوئية من قرارات الهيئة والمستندات ذات الصلة.