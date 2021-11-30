وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، قال في مقدمته: تعد محافظة الجهراء من أكثر سكانها تعدادا بالعسكريين، ولما كانت هنالك أرض مخصصة لوزارة الدفاع لبناء سوق مركزي يخدم العسكريين وأسرهم إلا أنه لم يتم استغلال الموقع.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: هل تم طرح المشروع للمناقصة لبناء السوق المركزي، إذا كان الجواب بالإيجاب متى تم طرح المشروع مع بيان قيمته المالية واسم الشركة التي أرست عليها المناقصة ومدة تنفيذ العقد، وإذا كان الجواب بالنفي فما سبب عدم طرحها للمناقصة؟