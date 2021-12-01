سامح عبدالحفيظ



أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بنتائج مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 بالعاصمة مدريد، معربا عن شكره للسفير الكويتي لدى إسبانيا عيادة السعيدي للجهود التي قام بها لتيسير مشاركة الوفد طيلة فترة المؤتمر.



وقال الغانم في تصريح صحافي أمس بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسفيرنا لدى إسبانيا عيادة السعيدي، وإلى منتسبي السفارة على كل ما قدموه للوفد من دعم ساهم بتسهيل المهمة الرسمية للوفد البرلماني الكويتي الذي بفضل الله قام بجهود كبيرة سواء بالمجلس الحاكم أو الجمعية العمومية أو اللجان المؤقتة أو الدائمة».



وذكر الغانم انه بسبب عدم إقامة أي مؤتمر حضوري منذ أكثر من عامين منذ بدء جائحة كورونا كان لهذا المؤتمر أهمية كبيرة.



وأكد الغانم ان التنسيق الخليجي والعربي والإسلامي كان على أعلى مستوى وامتد للتخطيط للمؤتمر القادم الذي سيعقد في بالي بإندونيسيا خاصة فيما يتعلق بالبند الطارئ.



وقال الغانم ان التنسيق مع المجاميع الجيوسياسية الأخرى كان أيضا على أعلى مستوى، مضيفا: «أعتقد أن التنسيق مع المجموعة الجيوسياسية العربية استعاد عافيته وعاد كما كان في السابق خاصة مع انتهاء الكثير من الخلافات السياسية».



وذكر الغانم «ان الكويت ساهمت ممثلة بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وما بذلاه من جهود في رأب الصدع بالجدار العربي الذي كان له انعكاساته المباشرة على الأداء البرلماني».



وأعرب الغانم عن شكره للنواب الذين شاركوا في الوفد ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي والشعبة البرلمانية تحديدا على كل ما قاموا به من جهود للوصول للنتائج التي تحققت.



وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم غادر والوفد البرلماني المرافق له العاصمة الإسبانية مدريد امس بعد مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 الذي عقد خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الماضي.



وكان في وداع الغانم لدى مغادرته سفيرنا لدى مملكة إسبانيا عيادة السعيدي وعدد من أركان السفارة.



وضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة ، وعضو الشعبة النائب أسامة المناور، والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.