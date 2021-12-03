الحساوي: الجمعية تسعى إلى تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وإلحاق أطفالهم بالمدارس

ندى أبونصر



تواصل جمعية الهلال الأحمر حملتها السنوية لتعليم الأطفال من الأسر المحتاجة وذلك بجمع التبرعات وتسديد المصاريف الدراسية للمحتاجين من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة داخل الكويت، حيث اطلقت حملة «تبرع لتعليمهم» أمس في مجمع الأفنيوز لتحقيق هذا الهدف.



وقال نائب رئيس مجلس الادارة في جمعية الهلال الاحمر أنور الحساوي في تصريح صحافي إن حملة «تبرع لتعليمهم» من أهم مشاريع الجمعية للمساهمة في تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وإلحاق أطفالهم بالمدارس حيث لم يتمكن الكثير منهم من الالتحاق بالمدارس، بالإضافة الى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.



ولفت الحساوي إلى تزايد احتياجات الأسر الفقيرة لتعليم أبنائها مما استدعى تنظيم حملة جمع التبرعات من الكويتيين والمقيمين لمساندة هذا المشروع الإنساني داخل الكويت، مشيرا الى ان التعليم يعتبر من أكثر القطاعات التي تتأثر بالأزمات ولذلك فإن دعمه له أثر مباشر في بناء جيل يشارك بفعالية في تنمية مجتمعه والنهوض به، وإهماله يؤدي إلى تفشي الجهل وانتشار البطالة، ويتسبب في نقص الكوادر التي من المفترض أن تساهم في إعادة بناء المجتمع، داعيا الى المساهمة في بناء الإنسان بنشر التعليم ضمانا لتهيئة مستقبل أفضل لابناء الاسر المحتاجة.



واشاد برعاية شركة مباني لمشروع تعليم أطفال الأسر ذوي الدخل الضعيف وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى أن الجمعية تولي الايتام اهتماما خاصا من خلال كفالة طالب العلم وتسعى بمساعدة المتبرعين إلى تغطية مصاريفهم كاملة، مبينا أن عددهم يبلغ 500 يتيم ويتيمة وذوي احتياجات خاصة، اضافة الى 13 الف طالب غير قادرين على دفع تكاليف الرسوم الدراسية، داعيا الجميع إلى التبرع من باب الإنسانية حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على التسابق على عمل الخير ومساعدة الآخرين، موضحا أن التبرع يتم من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو عبر استقبال التبرعات مباشرة في مجمع الأفنيوز او بواسطة «كي.نت».



بدورها، قالت مديرة ادارة تنمية الموارد بجمعية الهلال الاحمر شيماء الشطي ان الفعالية ليست جديدة وهي استمرار لحملة التعليم التي بدأت من سبتمبر الماضي وقمنا باستقبال الطلبة واولياء امورهم وأخذنا الأوراق المطلوبة والأعداد كانت كبيرة جدا وقمنا بتغطية جزء منها الشهر الماضي وحملتنا تسلط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء والأيتام وجميع الأسر المحتاجة في الكويت بغض النظر عن الجنسية، ونحن متواجدون في مجمع الافنيوز حتى 14 ديسمبر من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء طوال أيام الاسبوع.