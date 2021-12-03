قاضي التنفيذ هو أحد رجال القضاء ينتدب لذلك وفقا للمادة 198/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا لآخر التعديلات، وبصدور القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002.



ولقاضي التنفيذ الولاية القضائية الكاملة على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، كما أن له أيضا الإشراف الإداري على جميع العاملين في إدارة التنفيذ. ولقاضي التنفيذ عدة اختصاصات منها: الاختصاص الولائي، حيث يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم في المنازعات التجارية وأيضا مسائل الأحوال الشخصية، مثل الحضانة وتسليم الصغير لرؤيته، وهو يصدر الأوامر اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام مثل تعيين حارس على الأشياء المحجوزة وتقدير أجر الحارس وغير ذلك. ومن أهم اختصاصات قاضي التنفيذ ما يلي:



الاختصاص الاداري: قاضي التنفيذ يشرف على جميع العاملين من مأموري التنفيذ ومراقبتهم ومتابعة اعمالهم وإصدار قرارات إدارية تتعلق بحسن سير العمل.



فيما يكون اختصاص قاضي التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ، وكذلك يقوم بإصدار الأوامر التي تتعلق بالتوزيع مثل مصروفات اجراءات التنفيذ.



الطالب: مشعل خالد سحاب الظفيري - كلية الدراسات التجارية - تخصص: قانون