قامت د.منى بورسلي رئيسة جمعية «أبي أتعلم» التطوعية بتكريم طلال خليفة الجري، وذلك بمناسبة اختياره رئيسا فخريا للجمعية خلال الفترة القادمة، حيث قامت الجمعية بشكر رئيسها الفخري على دعمه المستمر واللامحدود خلال السنوات الماضية وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية التي لديه وكذلك دعمه لأهداف الجمعية في تعليم الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة وأمراض السرطان وتعليمهم في فصول دراسية داخل المستشفيات. وقد تم بدعم من أبناء الوطن، تجهيز فصول دراسية في (مستشفى البنك الوطني ومستشفى الرازي). هذا، وحضر التكريم كل من د.سليمان اللافي ود.نيبال بورسلي ود.ايمان المطوع اعضاء جمعية «أبي اتعلم».